Areszt dla dwóch osób podejrzanych o udział w oszustwie metodą "na policjanta” Data publikacji 21.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 19-letnią kobietę oraz 40-letniego mężczyznę podejrzanych o udział w oszustwach metoda "na policjanta”. Oboje usłyszeli już zarzuty w tej sprawie i decyzją Sądu zostali aresztowani na okres 3 miesięcy.

Schemat działania oszustów w metodzie "na policjanta” jest zwykle taki sam i w proceder zazwyczaj zaangażowanych jest kilka osób. Oszust dzwoni do przypadkowych osób, które wybiera często z książki telefonicznej, informuje o policyjnej akcji i namawia do przekazania pieniędzy, które odbiera od właściciela inna osoba – kolejny oszust.

29 stycznia br. do kilku mieszkańców powiatu olkuskiego zadzwoniła kobieta, która podawała się za policjantkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Oszustka informowała, że potrzebuje pomocy podczas policyjnej akcji, której celem jest zatrzymanie przestępców okradających lokaty i konta bankowe. Kobieta w sumie atakowała w ten sposób kilka razy. Zadzwoniła m.in. do 66-latka, który od razu zorientował się, że ma do czynienia z oszustką. Mężczyzna, wiedząc, jak wygląda metoda działania przestępców, szybko skontaktował się z policjantami olkuskiej komendy i powiadomił ich o zdarzeniu. To dzięki jego zaangażowaniu oraz rozwadze, jaką się wykazał, policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, zatrzymali 19-letnią kobietę, która w tym dniu miała odebrać pieniądze od pokrzywdzonego. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie podejrzanej zarzutu usiłowania oszustwa. 31 stycznia br. Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował wobec 19-letniej mieszkanki województwa dolnośląskiego areszt na okres 3 miesiące.

Dalsze działania policjantów pozwoliły na zatrzymanie kolejnej osoby, która zamieszana była w ten proceder. Był nim 40-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna został zatrzymany 18 lutego br. w miejscu zamieszkania przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 19 lutego br. 40-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie przedstawiono mu zarzut usiłowania oszustwa. Jeszcze tego samego dnia sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają oszuści i jak nie stać się ich ofiarą. Należy jednak zachować czujność, gdyż przestępcy cały czas modyfikują swoje metody. Działają szybko i wykorzystują wszystkie preteksty, aby wyłudzić pieniądze od swoich rozmówców. Opowiadane przez nich historie, to najczęściej wytwór ich wyobraźni, niemający żadnego pokrycia z rzeczywistością. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzą liczne działania profilaktyczne, których celem jest zapobieżenie takim przestępstwom. Liczne apele mundurowych i lokalnych mediów przynoszą efekty. W ubiegłą niedzielę tj. 8 lutego br. we wszystkich parafiach w powiecie olkuskim został odczytany apel, przygotowany przez policjantów olkuskiej komendy, dotyczący metod działania oszustów. Rozdawane były również ulotki informacyjne „Uwaga na oszustów”.

Policja dziękuje 66-letniemu mieszkańcowi Olkusza, który przyczynił się do zatrzymania oszustki. Bez wątpienia jego wzorowa postawa zasługuje na pochwałę i wyrazy wielkiego uznania. Jego zachowanie świadczy o wsparciu dla Policji w codziennej służbie, jakie niesie społeczeństwo, jest też wzorem do naśladowania dla tych osób, które są świadkami łamania prawa.

(KWP w Krakowie)