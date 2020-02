Uwaga! Zmieniają się numery telefonów do jednostek Policji w całym kraju Data publikacji 21.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od poniedziałku 24 lutego br. zmienią się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.

Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):

KNA = AB SP xxx xx

47 SP xxx xx

Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Coutry Code dla Polski +48):

CC AB SP xxx xx

+48 47 SP xxx xx

Lp. Nazwa obszaru strefy numeracyjnej Wskaźnik

obszarów SP 1. mazowiecki 70 2. podlaski 71 3. warszawski 72 4. warmińsko-mazurski 73 5. pomorski 74 6. kujawsko-pomorski 75 7. wielkopolski 77 8. zachodniopomorski 78 9. lubuski 79 10. świętokrzyski 80 11. lubelski 81 12. podkarpacki 82 13. małopolski 83 14. łódzki 84 15. śląski 85 16. opolski 86 17. dolnośląski 87 18. sieci wydzielone i inne 6x

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji.

Wdrożenie wyróżnika AB=47 planowane jest w terminie 24 lutego 2020 r.

Z uwagi na skalę wdrożenia oraz konieczność sukcesywnego wygaszania obowiązujących umów z operatorami sieci publicznych, jak również znaczenie dla funkcjonowania dla jednostek Policji planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Przykład wykonywania połączenia na wybrany numer resortowy 123 24 w strefie Warszawy z sieci publicznych: