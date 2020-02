Dzięki informacji CBŚP zlikwidowano fabrykę papierosów ukrytą cztery metry pod ziemią Data publikacji 22.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Hiszpańska Gwardia Cywilna (Guardia Civil) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją papierosów i handlem narkotykami. Operację, w której udział wzięły także Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), Litewska Służba Kryminalna Celna (Muitinės Kriminalinė Tarnyba) oraz organy ścigania z Wielkiej Brytanii, koordynował Europol. Fabryka była ukryta w „bunkrze”, znajdującym się cztery metry pod ziemią, praca tam odbywała się w skrajnie trudnych warunkach. Przejęto ponad 3 miliony sztuk nielegalnych papierosów, 144 kg marihuany, 20 kg haszyszu, a także 3 sztuki broni.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji, z której wynikało, że na terenie Europy działa zorganizowana grupa przestępcza o międzynarodowym charakterze, której członkowie zajmowali się organizacją nielegalnych fabryk papierosów. Z ustaleń policjantów CBŚP wynikało, że w skład grupy wchodziły osoby pełniące rolę organizatorów oraz pracowników.

Z uwagi na międzynarodowy i zorganizowany charakter prowadzonej działalności przestępczej, policjanci CBŚP współpracowali z Hiszpańskim Wydziałem Ekonomicznym UCO Spanish Guardia Civil, Litewską Służbą Kryminalą Celną (Muitinės Kriminalinė Tarnyba) oraz organami ścigania z Wielkiej Brytanii. Całość operacji koordynował Europol.

Wynikiem tej współpracy była akcja przeprowadzona przez UCO Spanish Guardia Civil, która rozbiła w dniach 13-14 luty 2020 roku na terenie prowincji Malaga w Hiszpanii zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją papierosów i handlem narkotykami. Fabryka była ukryta w „bunkrze”, znajdującym się cztery metry pod ziemią. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zakład, w którym wytwarzano i pakowano podrobione papierosy mógł działać od 2019 roku. W ramach tej akcji funkcjonariusze zlikwidowali kompletną linię produkcyjną oraz przejęli także gotowe papierosy.

Jest to pierwsza podziemna fabryka nielegalnych papierosów, którą odkryto na terenie Unii Europejskiej. Z ustalań służb wynika, że robotnicy pracowali w ekstremalnie niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia warunkach. Zamknięci na głębokości czterech metrów pod ziemią, nie mogli samodzielnie opuszczać obiektu. Pomieszczenia nie miały też żadnych systemów bezpieczeństwa, np. na wypadek awarii systemu wentylacyjnego, który zaopatrywał obiekt w świeże powietrze.

W trakcie realizacji przeszukano 13 miejsc i aresztowano 20 osób podejrzanych o przynależność do grupy przestępczej. Jeden z zatrzymanych podejrzewany jest o kierowanie tą grupą. W wyniku akcji przejęto ponad 3 miliony sztuk nielegalnych papierosów, 144 kg marihuany, 20 kg haszyszu, a także 3 sztuki broni.

(Zespół Prasowy CBŚP na podstawie materiałów Europlu / dm, foto Europol /Guardia Civil)

Komunikat na stronie Europolu: Four metres underground: illegal cigarette factory uncovered in a bunker in Spain

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/four-metres-underground-illegal-cigarette-factory-uncovered-in-bunker-in-spain

Komunikat na stronie Guardia Civil: La Guardia Civil desmantela la primera fábrica clandestina de tabaco "underground" de Europa

https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7238.html