Data publikacji 24.02.2020

STARSZY SIERŻANT SKIBIŃSKI PIOTR

ur. 1962 r. - zm. 1994 r.

Policjant Komendy Rejonowej Policji w Chełmie

Od czerwca 1989 r., od pierwszych dni swojej służby pracował w Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Chełmie. Dosłużył się stanowiska dowódcy drużyny. Należał zawsze do grupy policjantów szczególnie wyróżniających się w służbie.

W dniu 24 lutego 1994 r. w Chełmie miało miejsce zdarzenie, którego przebieg świadczył, iż popełniono przestępstwo. Powiadomiony o nim oficer dyżurny KRP nakazał podjęcie pościgu za samochodem, którym odjechali domniemani sprawcy. W pościgu uczestniczyły 3 samochody policyjne. W czasie pościgu doszło do kolizji z policyjnym radiowozem, w następstwie której ścigany pojazd zjechał do rowu, a jego kierowca zbiegł w pole. Podjęli za nim pościg policjanci. Najbliżej uciekającego znalazł się st. sierż. Piotr Skibiński i jego też uciekający mężczyzna z broni krótkiej postrzelił w klatkę piersiową. Rannego policjanta przewieziono do szpitala, gdzie mimo natychmiastowej pomocy zmarł podczas zabiegu operacyjnego.

St. sierż. Piotr Skibiński pozostawił żonę i syna.

Wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi przez komendanta rejonowego Policji. Pośmiertnie odznaczony krzyżem zasługi za dzielność.

(KGP/js)