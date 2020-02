Dzielnicowy charytatywnie dla Maćka Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz piąty dzielnicowy z myszkowskiej komendy zaangażował się w organizację charytatywnego biegu. Celem tego sportowego przedsięwzięcia było finansowe wsparcie leczenia 24-letniego mieszkańca Żarek. Mł. asp. Paweł Biedroń kolejny raz wziął udział w sportowej akcji na rzecz osób wymagających specjalistycznego, bardzo często kosztownego leczenia.

Pomysł stworzenia nowej inicjatywy w gminie Żarki pojawił się 5 lat temu podczas "Biegu z Żarkami". To właśnie do tej grupy miłośników sportu od kilku lat należy myszkowski dzielnicowy. Oprócz systematycznych treningów, grupa biegaczy podjęła nowe wyzwanie. Dzięki pomocy i wsparciu ludzi o dobrym sercu, było możliwe zorganizowanie charytatywnej imprezy. Oczywiście wśród nich nie mogło zabraknąć Pawła Biedronia. Wczoraj, 23.02.2020 r., już po raz piąty myszkowski dzielnicowy zaangażował się w organizację pikniku rodzinnego oraz biegu charytatywnego. Tym razem pomoc skierowana była do 24-letniego Maćka, który zmaga się ze swoją niepełnosprawnością. Mężczyzna w wyniku nieprawidłowego skoku do wody, doznał urazu kręgosłupa. Wczoraj o godz. 10.00 w Jaroszowie, mino niesprzyjających warunków atmosferycznych i deszczowej aury, na starcie licznie zgromadzili się sportowcy i amatorzy sportów. Na starcie panowała gorąca atmosfera. Zawodnicy wspólnie ruszyli trasą, pokonując dystans na odcinku 5 i 10 kilometrów aby wesprzeć Maćka.

Uczestnikom należą się gratulacje nie tylko za osiągnięte wyniki, ale przede wszystkim za postawę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym. Wszyscy sportowcy otrzymali pamiątkowe upominki. Uroczystościom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, takie jak loterie, zabawy oraz pokaz sprzętu policyjnego. Najmłodsi mieli także okazję zrobić sobie zdjęcia z maskotką śląskiej Policji - psem Sznupkiem.

Maćkowi życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w walce z chorobą.

(KWP w Katowicach/js)