Zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że popełni samobójstwo. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Karolina Borek i sierż. Maciej Dreczkowski jako pierwsi dotarli na miejsce interwencji, która dotyczyła próby samobójczej. Młody mężczyzna potrzebował pilnej pomocy, ponieważ zamknął się w łazience i podciął sobie żyły. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich błyskawicznie dotarli na miejsce zda-rzenia i udzielili rannemu pomocy przedmedycznej. Najistotniejszą sprawą było za-tamowanie silnego krwawienia. Pomocne w czasie tej trudnej interwencji okazało się doświadczenie i wiedza dzielnicowej, która interesuje się ratownictwem medycznym.

Już na etapie szkolenia podstawowego młodzi policjanci poznają zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy młody funkcjonariusz wie jak należy postępować z osobą nieprzytomną, poparzoną, czy ranną w wyniku poważnego wypadku. Jednak każda interwencja związana z udzielaniem pomocy jest stresująca, wymaga opanowania i profesjonalizmu. Tak było w przypadku zdarzenia do jakiego doszło w jednej z miejscowości na terenie Gminy Stare Kurowo. W niedzielę (23 lutego) około godziny 8 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich trafiła informacja od zaniepokojonej rodziny młodego mężczyzny, który miał zabarykadować się w łazience i próbować popełnić samobójstwo. Ze zgłoszenia wynikało, że podciął on sobie żyły i może się szybko wykrwawić. Na miejsce szybko przyjechali policjanci ze Strzelec Krajeńskich – dzielnicowa sierż. szt. Karolina Borek i sierż. Maciej Dreczkowski. Sytuacja była bardzo poważna, bo mężczyzna posiadał głębokie rany cięte przedramienia, których dokonał przy pomocy żyletki. Dobrą informacją było to, że przed przyjazdem Policji rodzinie udało się wywarzyć drzwi, dzięki czemu funkcjonariusze mogli błyskawicznie przystąpić do czynności związanych z pomocą przedmedyczną. Można stwierdzić, że mężczyzna miał sporo szczęścia, bo sierż. szt. Karolina Borek ma duże doświadczenie związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Poza służbą dzielnicowa interesuje się i kształci w tym kierunku. Dzięki temu wiedziała, jak należy działać, aby zatamować krwawienie. Policjanci wykorzystali do tego m.in. bandaż elastyczny przy pomocy, którego zastosowali opatrunek uciskowy. To pozwoliło na zatamowanie krwawienia. Kiedy na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego mężczyzna trafił pod ich opiekę, a następnie został przewieziony do szpitala.

Źródło: mł. asp. Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.