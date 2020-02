Eskorta z nieprzytomną 5-latką Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Tarnowa Podgórnego przetransportowali do szpitala 5-letnią dziewczynkę, która potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. W szczycie komunikacyjnym radiowozem przejechali z dziewczynką i jej mamą do szpitala, gdzie została jej udzielona pomoc medyczna.

18 lutego br. do Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym przyjechali rodzice z nieprzytomnym dzieckiem. Powiedzieli policjantom, że dziecko nie reaguje na żadne bodźce i nie wiedzą co robić. Nie było możliwości przetransportowania 5-letniej dziewczynki do szpitala karetką pogotowia, a liczyła się każda sekunda.

Policjanci, którzy pełnili w tym dniu służbę podjęli natychmiastową decyzję. Sierż. Piotr Dworzyński i st. post. Marcin Lembrych sprawdzili podstawowe czynności życiowe dziewczynki. 5-letnia Jagoda oddychała, ale była nieprzytomna.

Nie czekając dłużej, z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia, umieścili dziewczynkę na tylnej kanapie radiowozu, a jej mama monitorowała jej czynności życiowe. Funkcjonariusze używając sygnałów pojazdu uprzywilejowanego przetransportowali bezpiecznie dziecko z mamą do szpitala. Jadąc do placówki medycznej policjanci poinformowali załogę na Izbie Przyjęć, żeby przygotowali się na przejęcie nieprzytomnej dziewczynki. Pomimo szczytu komunikacyjnego, policjanci w kilkanaście minut dowieźli dziecko do szpitala, gdzie udzielono jej pełnej opieki medycznej.

(KWP w Poznaniu / mw)