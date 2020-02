Dzięki policjantom dotarła na czas do szpitala Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzyżowa przez kilkadziesiąt kilometrów pilotowali samochód, w którym znajdowała się rodząca kobieta. Szybkie i profesjonalne działanie funkcjonariuszy sprawiło, że kobieta na czas dotarła do szpitala. Zaledwie 10 minut później urodziła córeczkę.

Wczoraj po godz. 20.00, do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, zadzwonił 37-letni mieszkaniec Gminy Strzyżów informując, że jego żona zaczęła rodzić i pilnie musi jechać z nią do szpitala. Sprawa była bardzo poważna i każda chwila zwłoki mogła narazić kobietę i jej nienarodzone dziecko na niebezpieczeństwo. Sytuację komplikował fakt, że w strzyżowskim szpitalu nie ma oddziału położniczego, dlatego konieczny był transport do Rzeszowa - czyli około 30 km.

Policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego natychmiast udali się we wskazane przez mężczyznę miejsce i przy użyciu sygnałów dźwiękowych świetlnych umożliwili szybkie dotarcie do szpitala. Na tym pomoc funkcjonariuszy się nie zakończyła - pomogli także bezpiecznie przeprowadzić kobietę na izbę przyjęć.

Dziecko urodziło się zaledwie 10 minut po przyjeździe do szpitala. Mama i jej córeczka czują się dobrze.

