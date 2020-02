Policjant w czasie wolnym od służby ratował ranną kobietę Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Grzegorz Bykowski w dniu wolnym od służby jadąc z rodziną zauważył leżącą na ulicy kobietę. Mundurowy zatrzymał auto i zajął się ranną do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Jak się okazało, chwilę wcześniej kobieta została potrącona przez pojazd.

Do wypadku drogowego doszło w ubiegły czwartek na ulicy Wyszyńskiego w Białymstoku. Chwilę po zdarzeniu jadący autem razem z rodziną moniecki policjant zauważył, że na przejściu dla pieszych leży potrącona kobieta. Sierżant sztabowy Grzegorz Bykowski postanowił natychmiast zapewnić uczestnikom wypadku bezpieczeństwo i pomóc rannej. Zatrzymał pojazd i pobiegł sprawdzić co się dzieje. Potrącona kobieta miała ranę głowy. Policjant z pomocą świadków zdarzenia udzielił jej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Sierżant sztabowy Grzegorz Bykowski jest funkcjonariuszem Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach. Służbę pełni od 9 lat. W czwartek, przebywał na dniu wolnym, jednak gdy najechał na miejsce zdarzenia drogowego, to wykorzystał swoje doświadczenie i umiejętności aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i pomóc rannej osobie.

(KWP w Białymstoku / mw)