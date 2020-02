Podziękowania dla białostockich policjantów Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wpłynęły podziękowania funkcjonariuszom z Komisariatu IV Policji w Białymstoku oraz białostockiej "patrolówki". W liście skierowanym do komendanta jednostki, podziękowano policjantom za "zatrzymanie w tempie błyskawicznym włamywaczy i złodziei".

Do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku wpłynęły podziękowania od właściciela jednej z posesji, gdzie 11 lutego tego roku doszło do kradzieży z włamaniem do domu. Wówczas zostały skradzione elektronarzędzia. W liście skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, mężczyzna wyraził wdzięczność za "zatrzymanie w tempie błyskawicznym włamywaczy i złodziei". Nie zabrakło również słów uznania dla "oddanych służbie pracowników".

Policjanci wykazali się pełnym profesjonalizmem w trakcie wykonywania czynności służbowych. List mężczyzny potwierdził po raz kolejny zaangażowanie mundurowych w wykonywane obowiązki.

(KWP w Białymstoku / mg)