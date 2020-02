23-latek uciekał kradzionym mercedesem - zatrzymany przez żarskich policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Żar oraz strażnicy graniczni zatrzymali 23-latka, który nie zatrzymał się do kontroli w rejonie byłego przejścia granicznego Forst - Olszyna. Mężczyzna nie stosował się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych, a ucieczkę zakończył uderzając kradzionym mercedesem w budynek. Na dalsze czynności oczekuje w policyjnym areszcie.

W niedzielę, 23 lutego br., przed północą, funkcjonariusze Straży Granicznej w rejonie byłego przejścia granicznego Olszyna - Forst wytypowali do kontroli samochód marki Mercedes Sprinter na niemieckich numerach rejestracyjnych. Mundurowi włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby go zatrzymać. Niestety kierujący zignorował je i oddalił się z dużą prędkością w kierunku miejscowości Trzebiel. Informacja o pojeździe, który nie zatrzymał się do kontroli, dotarła także do policjantów z żarskiej komendy, którzy włączyli się do działań pościgowych. Po kilku minutach 23-letni kierowca zakończył swoją ucieczkę. Nie opanował pojazdu i uderzył w budynek gospodarczy w miejscowości Drożków. Natychmiast został zatrzymany prze policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności. Jak ustalili policjanci Mercedes Sprinter warty ponad 60 tysięcy złotych został skradziony na terenie Niemiec. Pojazd został zabezpieczony i niebawem zostanie zwrócony właścicielowi.

Każdy kierowca, który świadomie zmusi funkcjonariuszy do pościgu i nie zatrzyma się mimo wydawanych mu poleceń w postaci sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Za kradzież z włamaniem może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)