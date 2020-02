Dzielnicowi uratowali życie 35-latkowi Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi podczas swojej służby udzielili pomocy 35-letniemu mężczyźnie, który zranił się w głowę. Szybka reakcja doświadczonych funkcjonariuszy niewątpliwie pozwoliła uratować jego życie.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w ubiegłym tygodniu pomogli mężczyźnie, który zranił się w głowę. Mundurowi, realizując swoje codzienne obowiązki w rejonie służbowym, zapukali do jednego z domów na terenie gminy Pruszcz Gdański. Otworzył im mężczyzna, który nie potrafił nawiązać logicznego kontaktu z funkcjonariuszami i po chwili stracił przytomność. Mł. asp. Aleksandra Wybraniak i asp. Bartosz Frank niezwłocznie udzielili 35-latkowi pierwszej pomocy i wezwali karetę pogotowia. Do czasu przybycia zespołu ratowników zabezpieczali poszkodowanego, który po kilku minutach odzyskał przytomność. Poinformował on policjantów, że kilka godzin wcześniej uderzył się w głowę. W jego miejscu zamieszkania były widoczne ślady krwi. Mężczyzna został przez karetkę przewieziony do szpitala w Gdańsku. Można śmiało stwierdzić, że gdyby nie pomoc policjantów mężczyźnie groziło poważne niebezpieczeństwo utraty życia – stracił dużo krwi, a kolejna utrata przytomności mogłaby skończyć się tragicznie. Z powodu odniesionego obrażenia nie był on w stanie samodzielnie wezwać pomocy.

(KWP w Gdańsku / mw)