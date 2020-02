Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 24.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wzorową postawą wykazał się jeden z policjantów wrocławskiego Wydziału Prewencji i Patrolowego. Podczas nocnej podróży przez miasto zauważył na jednej z głównych ulic osobowe bmw, którego kierujący poruszał się po przeciwnym dla swojego kierunku pasie ruchu. Funkcjonariusz zareagował instynktownie. Po chwili zatrzymał 48-letniego mieszkańca dolnośląskiej stolicy, który jak się później okazało miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi teraz kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjant w środku nocy jechał swoim prywatnym autem przez Przedmieście Oławskie. W pewnej chwili, na ulicy Traugutta zauważył poruszające się z naprzeciwka auto, którego kierujący jechał tzw. zygzakiem. Kiedy pojazd minął policjanta, ten zauważył, że osobowe bmw zjechało na przeciwległy pas ruchu.

Mundurowy mimo tego, że był już po służbie, zareagował błyskawicznie. Zawrócił swoim samochodem i na placu Zgody podjechał do podejrzanie poruszającego się auta. Kiedy policjant chciał porozmawiać z siedzącym za kierownicą mężczyzną, ten próbował odjechać, jednak funkcjonariusz zablokował swoim autem jego potencjalną drogę ucieczki.

Funkcjonariusz od razu zadzwonił na numer alarmowy, aby wezwać do pomocy swoich będących w służbie kolegów. Siedzący za kierownicą mężczyzna zaczął w pewnej chwili zachowywać się agresywnie, mimo tego, że policjant wylegitymował się i poinformował go, że będzie zatrzymany w związku z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dopiero kilkukrotne wezwania policjanta przyniosły spodziewany skutek. W pojeździe oprócz niego znajdowały się jeszcze dwie osoby. Policjant ujawnił też butelkę z alkoholem, co wyjaśniało silny zapach tej substancji unoszący się w samochodzie.

Po chwili na miejscu byli już funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Patrolowego, którzy pomogli swojemu koledze i m.in. sprawdzili stan trzeźwości 48-letniego kierowcy. Okazało się, że miał on ponad 2,2 promila alkoholu organizmie. Został zatrzymany i doprowadzony do pobliskiego komisariatu.

Teraz zatrzymany nietrzeźwy kierowca odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo. Zgodnie z obowiązującym prawem grozi mu nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)