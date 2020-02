Młodzi policjanci po służbie pomogli zatrzymać pijanego kierowcę Data publikacji 25.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z Gorzowa Wlkp. wspólnie ze swoim partnerem – policjantem z Dzierżoniowa, w czasie wolnym od służby pomogła zatrzymać pijanego kierowcę, który rozbił swój samochód i próbował się ukryć. Dzięki swojemu zaangażowaniu młodzi funkcjonariusze szybko dotarli do 39-latka, który miał w organizmie ponad 2,5 promila. W skutecznym działaniu pomógł brat policjantki.

Post. Marlena Włodarczyk z gorzowskiej komendy miejskiej i post. Błażej Pelc z komendy w Dzierżoniowie służbę w Policji pełnią od niedawna. W grudniu 2019 roku zakończyli kurs podstawowy w Szkole Policji w Pile i aktualnie odbywają adaptację w Gorzowie i Wrocławiu. Mimo tak krótkiego stażu w mundurze zdążyli już udowodnić, że są policjantami z „krwi i kości”, w każdej chwili gotowi do podjęcia interwencji.

W sobotnie południe, 22.02.2020 r., młodzi policjanci spędzając wspólnie czas wolny jechali samochodem przez Santoczno. W pewnym momencie zauważyli osobowego volkswagena, którego tor jazdy wskazywał, że kierowca może być nietrzeźwy. Ruszyli za tym pojazdem, który po chwili się zatrzymał. Znajdowało się w nim dwóch mężczyzn. Post. Marlena Włodarczyk postanowiła wykorzystać okazję i podbiegła do kierowcy, aby zabrać mu kluczyki. Gdy próbowała otworzyć drzwi pojazdu, ten gwałtownie ruszył. Młodzi funkcjonariusze nie odpuścili i kontynuowali jazdę za osobówką, informując jednocześnie dyżurnego gorzowskiej Policji o całym zdarzeniu. Po przejechaniu kilkuset metrów, para zauważyła rozbitego na słupie energetycznym volkswagena, w którym nikogo nie było. Policjanci zaczęli szukać uciekinierów i już po krótkiej chwili zatrzymali pierwszego z nich. Był to pasażer pojazdu. W jego zatrzymaniu pomógł znajdujący się nieopodal brat policjantki, któremu przekazała wizerunek mężczyzny. Do działań włączyli się kolejni mundurowi, których skierował na miejsce dyżurny. Funkcjonariusze ustalili adres zamieszkania kierowcy volkswagena i postanowili sprawdzić czy ukrył się w domu. Tak też było. 39-latek przebywał w swoim miejscu zamieszkania. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. Okazało się, że miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód zabezpieczony. 39-latkowi grożą teraz konsekwencje związane z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowaniem kolizji drogowej.

(KWP w Gorzowie / mw)