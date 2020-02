Dzielnicowy po służbie ujął pijanego kierującego Data publikacji 25.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Janusz Narloch, na co dzień dzielnicowy Posterunku Policji w Cekcynie, pow. tucholski, ujął po służbie nietrzeźwego motorowerzystę. 35–latek, mimo znacznego upojenia alkoholowego, kierował jednośladem po drodze wojewódzkiej. Nie wiadomo jak skończyłaby się dla niego ta przejażdżka i innych użytkowników tej trasy, gdyby nie interwencja funkcjonariusza.

Sierż. szt. Janusz Narloch, na co dzień dzielnicowy Posterunku Policji w Cekcynie, jadąc przez miejscowość Wielka Komorza, zauważył jak motorowerzysta zaczął wykonywać niebezpieczne manewry na drodze. Mężczyzna jechał całą szerokością jezdni. Swoim „stylem jazdy” stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusz postanowił zatrzymać kierującego jednośladem i uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjant zatarasował drogę mężczyźnie, zmuszając go do zatrzymania. Dzielnicowy podszedł do mężczyzny i wyczuł od niego silny zapach alkoholu.

Wezwany na miejsce patrol policji poddał motorowerzystę kontroli stanu trzeźwości, która wykazała, że ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Teraz odpowie on przed sądem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy/js)