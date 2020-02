Tarnowski policjant będąc na urlopie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 25.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj St. post. Robert Pochroń z komisariatu Tarnów-Centrum podczas urlopu zatrzymał nietrzeźwego i agresywnego kierowcę. 30-letniemu mężczyźnie grozi teraz nawet 3 lata więzienia zarówno za jazdę w stanie nietrzeźwości, ale również znieważenie i groźby kierowane do policjantów.

Wszystko rozegrało się w sobotnią noc, 8 lutego br., na kilka minut przed północą. Uwagę starszego posterunkowego, opuszczającego parking w Łęgu Tarnowskim, zwrócił kierowca osobowego opla, który skręcił z drogi głównej na parking i zaparkował tuż obok niego. Po chwili wysiadł i na chodniku załatwił potrzebę fizjologiczną. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, wrócił chwiejnym krokiem do samochodu i chciał odjechać. Mundurowy podejrzewając, że powodem jego niestabilnej postawy może być wypity alkohol podjął interwencję. Ale kierowca zupełnie nie reagował na jego pytania, za to stał się wulgarny i agresywny. Policjant poprosił o wsparcie patrol z komisariatu w Żabnie, który przejął kierowcę, a on sam do czasu przyjazdu radiowozu skutecznie uniemożliwiał ucieczkę nietrzeźwemu agresorowi, który po pojawieniu się patrolu nadal krzyczał, groził i ubliżał policjantom.

Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że 30-latek ma ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany na noc w areszcie. I na pewno nie jest to koniec jego problemów, bo za jazdę w stanie nietrzeźwości, znieważanie i groźby grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mg)