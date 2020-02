Tymczasowy areszt za śmierć na drodze Data publikacji 25.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Żorach tymczasowo aresztował na trzy miesiące 30-letniego kierowcę, który spowodował śmiertelny wypadek. Mężczyzna jechał pijany, nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w betonowy słup. Na miejscu zginął 31-letni pasażer, drugi w ciężkim stanie leży w szpitalu.

Na wniosek śledczych i prokuratora sąd tymczasowo aresztował 30-letniego mieszkańca Czerwionki-Leszczyn, który w nocy z soboty, 22.02.2020 r., na niedzielę, 23.02.2020 r., doprowadził do tragedii na drodze. Pijany mężczyzna wsiadł za kierownicę forda focusa wraz z dwoma znajomymi i szarżował po żorskich ulicach. 30 minut po północy, jadąc ulicą Szczejkowicką stracił panowanie nad kierownicą, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego zjechał z jezdni i uderzył w betonowy słup energetyczny.

Siedzący obok kierowcy pasażer pomimo reanimacji zmarł na miejscu zdarzenia. Siła uderzenia była tak duża, że drugi z nich, podróżujący z tyłu pojazdu, wpadł do bagażnika i doznał poważnych, licznych obrażeń. Kierowca natomiast ze zdarzenia wyszedł bez szwanku.

30-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, wcześniej aż trzykrotnie sąd zakazywał mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wczoraj, 24.02.2020 r., mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doprowadził będąc w stanie nietrzeźwości. Na mocy postanowienia sądu trafił na 3 miesiące do aresztu śledczego.

(KWP w Katowicach/js)