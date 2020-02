Policjanci zatrzymali osoby podejrzane o usiłowanie oszustw metodą na funkcjonariusza CBŚP Data publikacji 25.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci z pionu kryminalnego komendy wojewódzkiej dzięki pracownikom placówek finansowych oraz seniorom, którzy w porę zorientowali się co do faktycznych intencji dzwoniących do nich sprawców, zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o udział w usiłowaniu oszustwa metodą na funkcjonariusza CBŚP. Wobec zatrzymanych sąd zastosował już tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione czyny grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali trzy osoby, 23 i 38-letniego mężczyznę oraz 35-letnią kobietę, podejrzanych o udział w usiłowaniu wyłudzeń pieniędzy metodą na funkcjonariusza CBŚP. Za każdym razem na celowniku sprawców znajdowały się osoby w podeszłym wieku. Ich sposób działania nie odbiegał znacząco od tego, jaki prezentowany jest seniorom podczas wielorakich spotkań o charakterze profilaktycznym, podczas których omawiane są metody przestępcze stosowane przez ludzi chcących pozbawić starszych mieszkańców oszczędności ich życia. Podejrzani najpierw wprowadzili telefonicznie w błąd pokrzywdzonych co do prowadzonej akcji policyjnej, a następnie chcieli wywołać w nich przekonanie o tym, że muszą „przekazać swoje środki pieniężne w bezpieczne miejsce”. Jednak reakcja pracowników placówek finansowych, do których zgłosili się pokrzywdzeni po wypłatę pieniędzy „dla sprawców”, a także dalsza postawa dwojga seniorów, do których dodzwonili się sprawcy, pozwoliła na uniknięcie straty finansowej z jednej strony, a z drugiej - na szybkie schwytanie podejrzanych przez powiadomionych o sytuacji prawdziwych funkcjonariuszy.

Na podstawie zgromadzonych przez policjantów zajmujących się sprawą materiałów dowodowych, wobec zatrzymanego 23 oraz 38-latka, a także 35-letniej kobiety sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za usiłowanie oszustw grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)