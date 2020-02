Ukradli pojazd w Niemczech – wpadli w Zachodniopomorskiem dzięki czujności policjanta po służbie Data publikacji 26.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ford został skradziony w Niemczech, a w kilka godzin później odzyskano go po interwencji polskich policjantów na drodze S-3 w powiecie myśliborskim. Sprawca kradzieży wraz z pilotującym go znajomym został zatrzymany po krótkim pościgu. Obaj na trzy miesiące trafili do aresztu.

Ford Kuga na niemieckich tablicach rejestracyjnych, o wartości ok.75 tysięcy złotych, został skradziony w nocy z 21/22 lutego br. z terenu Niemiec.

Informacja o takim zdarzeniu trafiła do będącego poza służbą policjanta z Wydziału dw. z przestępczością samochodową KWP w Szczecinie, który jechał w sobotę rano drogą S-3. Właśnie na tej trasie zobaczył opisanego jako kradziony Forda i „pilotujące” go inne auto. Po potwierdzeniu informacji o tym, że samochód pochodzi z kradzieży policjanci z Myśliborza w okolicach węzła Renice postanowili zatrzymać kierującego Fordem do kontroli. Kierowca nie zatrzymał się i pojechał wraz z pilotującym do samochodem dalej w kierunku Gorzowa.

Po krótkim pościgu mundurowi zatrzymali obu kierujących. Kradzionym Fordem jechał 22- letni mieszkaniec powiatu polickiego, natomiast drugim samochodem 36 - latek. Obaj byli wcześniej notowani za liczne przestępstwa.

Następnego dnia w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu mężczyźni usłyszeli zarzuty.

22 - latkowi przedstawiono dwa zarzuty: kradzieży pojazdu oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Jego pomocnik także usłyszał zarzut kradzieży pojazdu oraz posiadania środków odurzających.

Policjanci z Myśliborza po zgromadzeniu materiału dowodowego całość materiałów przekazali do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie sprawców. Sąd po zapoznaniu się ze sprawą przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec mężczyzn trzy miesiące aresztu.

Za opisane przestępstwa może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

podkom. Anna Gembala





podkom. Anna Gembala