Zatrzymany sprawca podłożenia ładunku wybuchowego Data publikacji 26.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sosnowieccy policjanci zatrzymali sprawcę zniszczenia samochodu, do którego drzwi przymocowano ładunek wybuchowy. Dokonali tego m.in. przy współpracy z pokrzywdzonym i nagraniom z monitoringu. W toku przeszukania mieszkania 59-latka śledczy znaleźli substancje chemiczne mogące być prekursorami materiałów wybuchowych, amunicję i znaczne ilości narkotyków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

17 lutego br. w centrum Sosnowca doszło do zniszczenia zaparkowanego samochodu. Nie było to jednak zniszczenie przypadkowe. Policjanci prowadzący czynności szybko zorientowali się, że mają do czynienia z detonacją małego ładunku wybuchowego. Kryminalni rozpoczęli czynności, dzięki którym już dwie doby później wiedzieli, kto jest sprawcą podłożenia tego ładunku. Tak szybkie ustalenia danych podejrzanego było możliwe m.in. dzięki nagraniom z zabezpieczonego w sprawie monitoringu i stałej współpracy z pokrzywdzonym. 59-letni mieszkaniec Sosnowca został zatrzymany. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania, policjanci zabezpieczyli m.in. substancje chemiczne mogące być prekursorami materiałów wybuchowych, amunicję oraz sporą ilość różnego rodzaju narkotyków. 59-latek miał w swoim domu ponad 1,5 litra płynnej metamfetaminy, 20 gramów opium i amfetaminę.

Podejrzanemu przedstawiono już zarzuty zniszczenia samochodu poprzez detonację ładunku wybuchowego, a także posiadania znacznych ilości substancji odurzających oraz amunicji. Co do tego, czy odpowie również za posiadanie materiałów wybuchowych, decyzja zapadnie po uzyskaniu opinii biegłego, który zbada zabezpieczone przez śledczych substancje. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 59-latka na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)