Policjanci zatrzymali Słowaka, który przewoził w bagażniku 18 kilogramów narkotyków Data publikacji 26.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego którzy pełnili służbę na drogach powiatu nowosolskiego, wytypowali do kontroli kierowcę audi. Podczas niej ujawnili w bagażniku samochodu dwie podróżne torby. Kiedy je otwarto okazało się, że w środku znajdują się narkotyki - 18 kg marihuany. 32-letni obywatel Słowacji usłyszał zarzuty posiadania i przewozu wewnątrzwspólnotowego znacznej ilości środków odurzających i został aresztowany przez sąd na trzy miesiące.

Policjanci z Nowej Soli po raz kolejny potwierdzili swoją skuteczność w walce z przestępczością narkotykową. W sobotę (22 lutego) podczas patrolu drogi S3 między Nową Solą, a Zieloną Górą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wytypowali do kontroli osobowe Audi. Policjanci podczas dokonywania kontroli drogowej poprosili o otwarcie bagażnika samochodu. Tam zauważyli dwie duże podróżne torby. Znajdowały się w nich worki foliowe z zawartością suszu roślinnego - marihuany. Podczas czynności procesowych okazało się, że ujawnionych środków odurzających jest aż 18 kg - zostały one zabezpieczone procesowo. Kierowcą audi okazał się 32-letni obywatel Słowacji. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do komendy Policji w Nowej Soli.

Z zatrzymanym przeprowadzono czynności procesowe z udziałem prokuratora, podczas których usłyszał zarzuty posiadania i przewozu wewnątrzwspólnotowego znacznej ilości środków odurzających. We wtorek (25 lutego) na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Nowej Soli aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Źródło: st. sierż. Agata Towpik

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli