Kolejne zarzuty korupcyjne i zatrzymanie w sprawie nielegalnego nadawania uprawnień w ruchu wodnym Data publikacji 26.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W październiku 2019 roku zatrzymane zostały i usłyszały zarzuty pierwsze osoby podejrzane o to, że umożliwiły w nielegalny sposób uzyskać patenty sternika, żeglarza oraz licencje na holowanie narciarzy wodnych kilkudziesięciu osobom w całym kraju. Jednak nie zakończyło to pracy policjantów nad tą sprawą. W związku z kolejnymi ustaleniami zatrzymany został 62-letni członek Zarządu Głównego WOPR, który usłyszał zarzuty korupcyjne.

W 2018 roku policjanci Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie uzyskali informacje dotyczące przestępczego procederu, polegającego na wręczaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za uzyskiwanie patentów sternika, żaglarza oraz licencji na holowanie narciarzy. W październiku 2019 roku funkcjonariusze ustalili i zatrzymali pierwsze osoby zamieszane w tą nieuczciwą działalność. Podejrzani mieli wystawiać poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczeń o odbytych kursach i zdanych egzaminach teoretycznych i praktycznych uprawniających do uzyskania patentów oraz licencji. W konsekwencji osoby te miały uzyskiwać stosowne uprawnienia pomimo, że do kursu i egzaminu w ogóle nie przystąpiły. Musiały się jednak liczyć z tym, że zdobycie patentów, czy licencji w sposób nielegalny będzie o kilkaset złotych droższe.

Na terenie Warmii i Mazur policjanci zatrzymali 4 osoby. Inspirator przestępczego procederu usłyszał wtedy zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. Mężczyzna przyznał się do stawianych zarzutów. Pozostałe 3 osoby usłyszały zarzuty udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną instruktora i egzaminatora w zamian za wystawienie poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o rzekomo zdanym teoretycznym i praktycznym egzaminie uprawniającym do uzyskania patentów, czy licencji. Z ustaleń śledztwa wynikało, że osób, które w nielegalny sposób uzyskały uprawnienia może być co najmniej kilkadziesiąt w całym kraju.

Więcej na ten temat można przeczytać w komunikacie "Zarzuty korupcyjne w związku z uzyskaniem patentów sternika, żeglarza oraz licencji na holowanie narciarzy".

Śledczy kontynuowali pracę nad tą sprawą i to przyniosło efekt w postaci kolejnego zatrzymani i postawienia zarzutów. W środę (26.02.2020) w Olsztynie zatrzymany został 62–letni członek Zarządu Głównego WOPR.

Śledczy zarzucają mu, że w 2018 roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczał nieprawdę w protokołach z rzekomo przeprowadzonych egzaminów teoretycznych i praktycznych, uprawniających do uzyskania licencji sternika motorowodnego. Miał przy tym wykorzystywać zajmowane stanowisko w zarządzie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie i uprawnienia egzaminatora. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe.

Śledczy wciąż pracują nad tą sprawą i wciąż nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

(tm)