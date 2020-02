Areszt za oszustwo „na policjanta” Data publikacji 26.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciągu ostatnich dni oszuści kilkukrotnie usiłowali wyłudzić pieniądze w powiecie drawskim. W jednym przypadku oszukali kobietę, która przekazała im sporą kwotę pieniędzy. W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali 44-letniego mężczyznę. Usłyszał on zarzut, a następnie trafił do aresztu.

Do oszustwa doszło kilka dni temu na terenie Drawska Pomorskiego. Na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna podając się za policjanta drawskiej komendy. W trakcie krótkiej rozmowy poinformował kobietę, że jej syn był sprawcą śmiertelnego wypadku drogowego i w związku z tym potrzebne są pieniądze na kaucję, żeby wykupić zatrzymanego syna z aresztu. Kobieta uwierzyła rozmówcy i ostatecznie przekazała ponad 200 tys. zł. w ręce oszustów.

Gdy tylko starsza pani zorientowała się, że została oszukana, powiadomiła miejscowych policjantów, którzy natychmiast zaczęli namierzać sprawcę. W trakcie pracy nad tą sprawą drawscy funkcjonariusze dotarli do Torunia. Zatrzymali tam 44-letniego mężczyznę, który miał związek z tą sprawą.

Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu przez śledczych mieszkaniec Torunia usłyszał zarzut oszustwa na szkodę 68-letniej kobiety, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem drawskiej prokuratury.

Ostrzegamy przed oszustwami i apelujemy o wzmożoną ostrożność! Pamiętajmy, że Policja nie ma prawa żądać od nas pieniędzy, jeżeli to robi to znak, że mamy do czynienia z oszustami. Nie przekazujmy także żadnej gotówki obcym osobom!

(KWP w Szczecinie/js)