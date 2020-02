Lubuski policjant z brązowym medalem Mistrzostw Polski No Gi Jiu-Jitsu Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W Luboniu odbyły się X Mistrzostwa Polski No Gi Jiu-Jitsu 2020. Impreza zgromadziła blisko 1600 uczestników. Na podium stanął asp. Paweł Szaja - policjant z Komisariatu Policji w Lubsku.

Na hali w Luboniu podczas minionego weekendu (22-23 lutego) odbyły się X Mistrzostwa Polski No Gi Jiu-Jitsu 2020. To jedna z największych imprez tego typu organizowana w Polsce. W zmaganiach trwających dwa dni udział wzięło ponad 1600 uczestników. W zawodach nie mogło zabraknąć utalentowanego zawodnika - policjanta z Komisariatu Policji w Lubsku asp. Pawła Szaji. Wystartował on w kategorii do 79,5 kg masters II purpurowe pasy. Po stoczonych pojedynkach zajął trzecie miejsce stając na podium.

No Gi Jiu-Jitsu to dyscyplina sportu opierająca się na chwytach. Wymaga ona od zawodnika dużej sprawności. Dominują w niej dźwignie, duszenia oraz inne techniki unieruchamiania przeciwnika. Stosuje się też rzuty mające na celu sprowadzenie przeciwnika do parteru. Chwyty w parterze często wykonuje się nogami poprzez zahaczenie lub objęcie części ciała przeciwnika.

Asp. Paweł Szaja od lat trenuje sporty walki. W ubiegłym roku na V Mistrzostwach Europy w Brazylijskim Jiu-Jitsu, w kategorii masters purpurowe pasy do 79 kilogramów, wywalczył I miejsce i tym samym został mistrzem Europy. Podczas Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Toruniu w 2019 roku w kategorii do 73 kg zajął trzecie miejsce.

Gratulujemy Pawłowi i życzymy kolejnych sukcesów!

Źródło: kom. Aneta Berestecka

