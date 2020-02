"Jak szybko, to nie na drodze" - druga odsłona kampanii Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś kolejna odsłona kampanii społecznej Komendy Stołecznej Policji "Jak szybko, to nie na drodze". Bohaterem spotu jest wielka gwiazda sportu, lekkoatleta, wielokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski, który w filmie zachęca kierowców, aby prędkość na drodze zastąpili rywalizacją, która również wywołuje adrenalinę.

"Jak szybko, to nie na drodze" to kampania społeczna Komendy Stołecznej Policji, która ma uświadomić wielu kierowcom, że adrenalinę, którą wywołuje szybkość, można podnieść w inny sposób. We współpracy ze znanymi osobami przygotowaliśmy dla Państwa serię krótkich spotów. Bohaterem dzisiejszego jest lekkoatleta Robert Korzeniowski. Rywalizacja też podnosi adrenalinę, dlatego zamiast rozwijania prędkości na drodze, warto rozwijać swoje umiejętności sportowe i rywalizować na tym polu.

Pomysł na kampanię wypłynął od policjantów działających w warszawskiej grupie SPEED, którzy na co dzień podczas swojej służby walczą z „piratami” drogowymi. Jak dotąd, policjanci grupy SPEED zatrzymali prawie 4 tysiące praw jazdy, a tylko w 2019 roku nałożyli na niestosujących się do ograniczeń prędkości kierowców prawie 16 tysięcy mandatów karnych.

Już za tydzień bohaterem spotu będzie kolejny mistrz …

Zachęcamy zatem do korzystania z materiałów, a tym samym promowania bezpieczeństwa na drodze, szczególnie przed nadchodzącym weekendem, który można spędzić rywalizując, ale niekoniecznie na drodze.

Tekst: Edyta Adamus, Foto: Marek Szałajski, Film: podkom. Rafał Retmaniak