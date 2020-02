Pyrzyccy policjanci przechwycili ponad 1 kg amfetaminy i blisko 4400 tabletek ekstazy Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który będzie odpowiadał za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany.

Zajmujący się przestępczością narkotykową policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach ustalili, że 32-letni mieszkaniec powiatu pyrzyckiego w miejscu swojego zamieszkania posiada znaczne ilości środków narkotycznych. Ustalenia te potwierdziły się podczas przeszukania. Kryminalni w trakcie czynności w mieszkaniu mężczyzny oraz pojeździe należącym do niego znaleźli łącznie ponad kilogram amfetaminy oraz blisko 4400 tabletek ecstasy oraz wagi elektroniczne. Środki zabezpieczono i przekazano do badań. 32-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy.

Śledczy po zebraniu materiału dowodowego przesłuchali mężczyznę i przedstawili mu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Pyrzycach mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu, a za popełnione przestępstwo według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / mw)