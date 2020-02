Poszukiwani w rękach policji. Jeden z nich ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 17 lat Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu zatrzymali czterech poszukiwanych przez lata mężczyzn. Wszyscy podejrzani są o poważne przestępstwa. Ukrywali się za granicą. Jeden z nich od 17 lat. Wszyscy trafili już do więzienia.

To kolejny sukces na koncie policjantów z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. To oni ścigają najgroźniejszych przestępców z województwa mazowieckiego, zwłaszcza tych, którzy od lat wydają się być nieuchwytni. Nie ma dnia, by policjanci nie wykreślili z swojej listy kolejnych poszukiwanych osób, tym razem za zniszczenie mienia, przywłaszczenie mienia czy też wymuszenia rozbójnicze.

Tak było w ostatnich tygodniach, kiedy to policjanci zatrzymali czterech poszukiwanych. Mężczyźni ukrywali się za granicami Polski, m.in. we Francji i Niemczech, gdzie pracowali.

Pierwszym z zatrzymanych był 43-latek z Ostrołęki, który był poszukiwany listem gończym wydanym przez prokuraturę w Mińsku Mazowieckim. Mężczyzna ukrywał się od 6 lat. Został zatrzymany na terenie Pruszkowa, gdy wychodził z wynajmowanego domu. Był kompletnie zaskoczony zatrzymaniem. Do więzienia trafił także drugi ostrołęczanin (42 lata), który od roku poszukiwany był przez sąd w Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Ostrowi.

Od czterech lat przez sąd w Wadowicach poszukiwany był 41-letni radomianin. Został zatrzymany kilka dni temu w Poznaniu. Aż 17 lat ukrywał się natomiast 57-latek z Radomia. Poszukiwany był przez prokuraturę w Radomiu. Został zatrzymany przez „poszukiwaczy” w minioną środę w Zgorzelcu. Mężczyzna wrócił do Polski z Francji, gdzie, jak sam mówił policjantom m.in. służył w Legii Cudzoziemskiej.

Sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób istnieje już 4 lata. Swoją podległością należy do struktury Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

