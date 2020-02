Przez ogień i dym, nawet z narażeniem życia Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kieleccy policjanci interweniowali wczoraj na miejscu pożaru w jednym z prywatnych mieszkań. Ogień odciął wyjście z mieszkania i uwięził tam 74-latkę. Funkcjonariusz kieleckiego oddziału prewencji sierż. Łukasz Maziejuk pokonując gęsty dym i ogień wszedł do środka i wyniósł na rękach kobietę. Uratowana z pożaru trafiła do szpitala.

Wczorajszej nocy, 26.02.2020 r., doszło do pożaru w jednym z mieszkań na terenie osiedla Jagiellońskie. Na miejsce zdarzenia jako pierwsi dotarli policjanci z komisariatu przy ulicy Kołłątaja i patrol kieleckiego oddziału prewencji. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do działania. Klatkę schodową wypełniała duża ilość ciemnego dymu, który wydobywał się z mieszkania i utrudniał nie tylko oddychanie, ale także ograniczał widoczność. Najgorszym był fakt, że wewnątrz lokalu uwięziona była kobieta, która rozpaczliwie wołała o pomoc.Samodzielnie nie była w stanie wyjść z mieszkania. Stróże prawa musieli działać. Funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Kielcach sierż. Łukasz Maziejuk wbiegł do mieszkania, gdzie ogień odcinał kobiecie drogę do wyjścia. Policjant wyniósł właścicielkę mieszkania w bezpieczne miejsce, gdzie udzielono jej pomocy. Zanim 74-latka trafiła pod opiekę medyczną mundurowi ustalili, że w mieszkaniu przebywała tylko ona. Działania gaśnicze prowadzili strażacy, a kobieta trafiła do szpitala.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów na miejscu tego zdarzenia nie doszło do tragedii.

(KWP w Kielcach / mw)