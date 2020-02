Plan Gliniarz rozpoczęty - za nami pierwszy etap w Bełchatowie Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trening odbył się o godzinie 11:00 w Sali Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie. Było z nami blisko 200 osób, które doskonaliły swoje umiejętności w zakresie sztuk walki "w stójce". Zajęcia poprowadziła sierż. szt. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Tym razem w treningu mógł wziąć udział każdy pasjonat sztuk walki, który wypełnił formularz i dostarczył go do nas przed zajęciami. Na "Planie Gliniarz" gościło wielu młodych ludzi przede wszystkim z Bełchatowa. Spotkaliśmy także trenujących m.in. z Pabianic, Pajęczna, Łodzi, Radomska i Łasku. Uczestnicy już na samym początku poznali podstawowe elementy sztuk walki podczas rozgrzewki z aerokickboxingu, a następnie nabyli podstawowy zakres umiejętności technicznych uderzeń ciosów oraz kopnięć. Zainteresowani oprócz treningu sztuk walki mogli poznać lokalnych funkcjonariuszy policji, a także bliżej przyjrzeć się pracy Policji oraz zapoznać z procedurą rekrutacji do naszej służby.

Dzięki takim treningom uczestnicy "Planu Gliniarz" mogą wymienić się cennym doświadczeniem w zakresie sztuk walki, nauczyć wielu nowych elementów we wspomnianej dziedzinie i udoskonalić swoje umiejętności. Trenujący mogą także poznać bliżej służbę w Policji i samych obecnych na zajęciach funkcjonariuszy. Ważne jest także to, że mogą oni zwrócić uwagę na fakt rosnącej sprawności fizycznej wśród Policjantów, oraz na to, iż w naszej służbie można realizować się w dogodnej dla siebie dziedzinie i łączyć swoją pasję z codzienną pracą.

Kolejna edycja już 4 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. św. Jana 27 w PABIANICACH, natomiast 11 marca 2020 roku startujemy o godzinie 18:00 w Hali OSIR przy ul. Tetmajera 7 w SKIERNIEWICACH.

Zawsze można do nas dołączyć i uczestniczyć we wszystkich etapach, serdecznie zapraszamy!

Szczegóły na naszym doborowym Facebooku lub Instagramie: #Zostań Łódzkim Policjantem

Zobacz również: http://belchatow.policja.gov.pl/ebe/informacje/45793,Plan-Gliniarz-Belchatow-2020-juz-za-nami.html?sid=dc99aec1dd57b3313b646688d97de0c8