Podziękowania dla policjantów z Żor Data publikacji 27.02.2020 Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Żorach wpłynęły podziękowania od mieszkanki Żor, której kilka dni temu, po raz pierwszy w życiu przyszło spotkać się z mundurowymi na interwencji. Autorka listu wyraziła wdzięczność policjantom za ich grzeczność, profesjonalizm i wniesiony spokój, dzięki którym kobieta czuła się bezpiecznie, a pierwszy kontakt z policjantami był dla niej pozytywnym doświadczeniem. Dziękujemy za ciepłe słowa i podkreślamy, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta jest dla nas priorytetem.

Kilka dni temu pod domem autorki listu pojawił się policyjny patrol. Na posesji bowiem uruchomił się alarm, na który zareagowali pracownicy frimy ochroniarskiej. W związku z podejrzeniem włamania do budynku, na miejsce przybyli również mundurowi. W tym czasie nikt nie przebywał w domu, jednak w drodze była już właścicielka. Słysząc z daleka dźwięk alarmu, kobieta zaczęła się denerwować i jak sama dodaje "ugięły się pod nią nogi", jednak już po chwili, po kilku słowach policjantów i upewnieniu się, że nic nie zginęło, uspokoiła się. Mieszkanka Żor przyznała, że pierwszy raz w życiu miała do czynienia z taką sytuacją i choć była bardzo zdenerwowana, to profesjonalizm policjantów dał się poczucie bezpieczeństwa.

(KWP w Katowicach/js)