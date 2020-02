Podziękowania dla policjantów z Gryfina Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pan Arkadiusz mieszkaniec Żabnicy podziękował funkcjonariuszom Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za wielką empatię i profesjonalizm w działaniu. Jak sam opisał „ich empatia i pomoc była bezgranicznie szczera i oddana służbie”.

Poniżej przedstawiamy wiadomość e-mail od Pana Arkadiusza:

"Witam serdecznie i przepraszam że do Pana piszę, ale nie wiem gdzie. Chciałbym opisać pewną sytuację, która wydarzyła się 21 października 2019 roku. Miejscowość Żabnica, ul. ............, powiat Gryfino. Tego dnia powiesił się mój brat. Oczywiście przybyło pogotowie i policja. Pogotowiu oczywiście nic nie mogę zarzucić bo robili to według obowiązujących norm. Ci dwaj policjanci byli bardziej zaangażowani w udzieleniu pomocy poprzez reanimację, niż zespół pogotowia. Przy tym ich empatia i pomoc była bezgranicznie szczera i oddana służbie. Szczycę się tym że w Gryfinie są tacy ludzie, którzy mają uczucia i chęć niesienia pomocy. i kiedy zauważyłem w ich oczach troskę i żal po śmierci brata było to dla mnie bardzo wzruszające. Piszę to dopiero teraz bo bardzo źle znoszę śmierć brata. Dziękuje serdecznie że macie w swoich szeregach prawdziwych, szczerych i uczynnych ludzi. mam tylko prośbę, żeby w moim imieniu pogratulować im i wysłać mój list do lokalnych gazet żeby wszyscy wiedzieli ile im zawdzięczamy.

pozdrawiam

Arkadiusz K."

Podziękowania skierowane są do dwóch funkcjonariuszy st. sierż. Patryka Nowickiego (po lewej stronie zdjęcia) oraz st. post. Tomasza Sobolewskiego (po prawej stronie zdjęcia)

Gratulacje i podziękowania za pełen profesjonalizm, zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie powierzonych zadań.

