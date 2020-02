Kuźniańscy policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 27.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kuźni Raciborskiej zapobiegli próbie samobójczej 64-latka. Dzięki ich szybkiej reakcji i dobrej znajomości terenu, w ostatniej chwili dotarli do desperata i uratowali go. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna zadzwonił do swojej byłej partnerki i pożegnał się z nią. Z rozmowy jasno wynikało, że chciał on targnąć się na swoje życie. Z przekazanych informacji policjanci wywnioskowali, że mógł on przebywać w opuszczonym budynku przy dworcu PKP w Kuźni Raciborskiej. Mundurowi natychmiast pojechali w ten rejon. Na miejscu sprawdzili budynek. W jednym z okien zauważyli stojącego mężczyznę z przygotowanym sznurem. Policjanci natychmiast ściągnęli desperata, udzielili mu pomocy i wezwali na miejsce pogotowie.

Uratowanego 64-latka przekazali ekipie karetki, która przetransportowała go do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji kuźniańskich mundurowych życie ludzkie zostało uratowane.

(KWP w Katowicach/js)