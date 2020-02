Policjanci eskortowali samochód z chorym dzieckiem Data publikacji 28.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z radomskiej drogówki uczestniczyli w niecodziennej interwencji. Eskortowali pojazd, w którym znajdowało się chore dziecko. Gdy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, ojciec poprosił policjantów o pomoc. Mundurowi pomogli rodzinie jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Do interwencji doszło w czwartek (27.02.2020 r.) przed godz. 19 w miejscowości Zakrzewska Wola. Do policyjnego radiowozu podbiegł zdezorientowany mężczyzna i wyjaśnił, że jak najszybciej musi dostać się z dzieckiem do szpitala. Z jego relacji wynikało, że jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Dziecko było nieprzytomne. Mundurowi wiedzieli, że liczyła się każda minuta. Przekazali informację oficerowi dyżurnemu radomskiej policji i błyskawicznie podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie i eskortowali samochód z chorym dzieckiem. Po dotarciu do szpitala dziecko trafiło pod opiekę lekarza.

(KWP w Radomiu/js)