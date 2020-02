Zarzuty dla fałszywych policjantów Data publikacji 28.02.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą brzeskiej jednostki ustalili i zatrzymali dwóch sprawców oszustwa metodą na tzw. policjanta, do którego doszło kilka miesięcy temu. Wówczas to, 61-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego podała oszustowi dane umożliwiając mu dostęp do konta bankowego, na którym zgromadzone było ponad 100 tys. złotych. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się zablokować przelew części pieniędzy. Teraz dwaj mieszkańcy województwa opolskiego usłyszeli zarzuty w związku z tym przestępstwem.

Nie po raz pierwszy mieszkańcy powiatu brzeskiego otrzymują telefon od fałszywego „policjanta”, który informuje o grasującej szajce oszustów i zagrożonych oszczędnościach na kontach bankowych. Niestety, w historię o działającej grupie hakerów uwierzyła 61-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego. 15 października ubr. odebrała telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Przekonywał on rozmówczynię, że jej środki finansowe na koncie są zagrożone i musi szybko przelać je na założone nowe konto bankowe. Przestraszona i nieświadoma zagrożenia kobieta wykonywała instrukcje oszusta. Na jednym z utworzonych kont zgromadziła ponad 100 tysięcy złotych i podała mężczyźnie login i hasło.

Kiedy kobieta zorientowała się co zrobiła, natychmiast zgłosiła się do brzeskich policjantów. Pomimo tego, że przestępca zdążył już wykonać dwa przelewy, każdy na kwotę 40 tys. złotych, funkcjonariuszom udało się zablokować jeden z nich i uniemożliwić dostęp do części pieniędzy.

Ustalaniem sprawców oszustwa zajęli się policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą. Ich intensywna praca pozwoliła na zebranie informacji i wytypowanie osób, które dopuściły się tego przestępstwa. W lutym br. policjanci zatrzymali 56-letniego mężczyznę zamieszkującego w województwie opolskim. Z ustaleń policjantów wynikało, że to właśnie on wypłacił z konta przelane 40 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu, 20 lutego br. doszło do kolejnego zatrzymania. Policjanci z Brzeska wspólnie z policjantami z Opola na terenie województwa opolskiego zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który w dokonanym oszustwie podawał się za policjanta. W jego przypadku prokurator zastosował dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Policjanci zajęli też jego mienie na poczet obowiązku naprawienia szkody. Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Krakowie/js)