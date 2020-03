Policyjny mistrz karate Data publikacji 02.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę st. sierż. Maciej Sikoński służący w śródmiejskim komisariacie zdobył zaszczytny stopień w Karate Kyodo Kyokushin. Po egzaminie w stolicy może tytułować się sensei – posiada trzeci dan. Sam policjant mówi, że ten sukces motywuje go do większego wysiłku.

Na co dzień policjant ogniwa patrolowo-interwencyjnego w jednym z kieleckich komisariatów. Jego pasją są sztuki walki. St. sierż. Maciej Sikoński ostatnio wziął udział w egzaminie na stopnie mistrzowskie w Karate Kyodo Kyokushin.

Zmagania odbyły się w Warszawie, gdzie karatecy zdawali na stopnie mistrzowskie – czarne pasy w stopniu pierwszego, drugiego oraz trzeciego dana. Nasz policjant pomyślnie przeszedł egzamin i zdobył zaszczyt tytułowania się oficjalnie jako sensei – posiada 3 dan.

Zdobyty stopień jest wyjątkowy, przyjęło się bowiem, że w Europie karateków w stopniu pierwszego i drugiego dana nazywa się mistrzami – sensei. W Japonii natomiast, która jest kolebką tej sztuki walki mianem sensei zwraca się tylko do osób posiadających trzeci i czwarty dan.

Osiągnięcie tak wysokiego stopnia w karate, jak mówi Maciej motywuje go do jeszcze większej pracy oraz doskonalenia tej pięknej sztuki walki. To ukoronowanie zdobytych przez niego ubiegłorocznych tytułów mistrza świata w karate oraz kickboxingu.

