Grupa SPEED znowu w akcji Data publikacji 02.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W lutym policjanci śląskiej grupy SPEED skontrolowali 5387 pojazdów i ujawnili 6456 wykroczeń na drogach województwa. Ponad połowa z nich dotyczyła przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Stróże prawa nałożyli przeszło 5200 mandatów, zastosowali blisko 1200 pouczeń, a w 56 przypadkach skierowali do sądów wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń. Mundurowi zatrzymali także 61 praw jazdy oraz 230 dowodów rejestracyjnych. Do niechlubnego grona drogowych piratów niestety wciąż dołączają kolejni kierowcy.

Policjanci z grupy SPEED zwalczają agresywne zachowania na drogach. Jednym z jego przejawów jest znaczne przekraczanie prędkości, które może być zagrożeniem dla innych. Do dwóch takich zdarzeń doszło ostatnio w Sosnowcu i Markowicach. Kamera wideorejestratora grupy nagrała dwoje nieodpowiedzialnych kierowców, z których jeden pędził z prędkością blisko 100 km/h wyższą, niż dozwolona. Do pierwszego ze zdarzeń doszło w Sosnowcu na ul. 3 maja przed godz. 18.00. Czuwający nad bezpieczeństwem na drodze policjanci z grupy SPEED namierzyli mazdę, której kierowca gnał z prędkością o 99 km/h wyższą, niż dozwolona w tym miejscu. Po zatrzymaniu okazało się, że 21-latek z Dąbrowy Górniczej nie posiada prawa jazdy, a stan techniczny samochodu pozostawia wiele do życzenia. Za swoje przewinienia został on ukarany trzema mandatami, w sumie za 1,1 tys. zł.

Do drugiej interwencji policjantów z grupy SPEED doszło w Markowicach w powiecie myszkowskim na drodze krajowej nr 1. Kamera wideorejestratora radiowozu zarejestrowała bmw pędzące z prędkością 175 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 100 km/h. Zatrzymana 46-letnia mieszkanka Koziegłów została ukarana 400 złotowym mandatem, a na jej konto wpłynęło 10 punktów karnych.

Grupy SPEED działają w całym kraju. Do służby kierowane są zarówno radiowozy nieoznakowane z wideorejestratorami, ale także te oznakowane z laserowymi miernikami prędkości. Tak wyposażeni mundurowi zdecydowanie reagują na wszelkie przypadki łamania prawa na drodze.

(KWP w Katowicach/js)