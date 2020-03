3 medale sierż. szt. Marty Mysur podczas Pucharu Polski w Taekwon-Do Data publikacji 02.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend 29.02-01.03.2020 r. w Nowej Rudzie Słupiec odbył się Puchar Polski w Taekwondo. Był to pierwszy turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Seniorów w Taekwondo, ale i podczas niego kadrowicze przechodzili też pierwszy w tym roku egzamin do ścisłej czołówki Reprezentacji Polski na zbliżające się Mistrzostwa Europy. Na matach rywalizowało ponad 300 zawodników z całego kraju, wśród nich była sierż. szt. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi, która 3 razy stawała na podium.

Nasza koleżanka sierż. szt. Marta Mysur z WKiSz KWP w Łodzi rywalizowała na ogólnopolskim turnieju o swoją pozycję w Reprezentacji Polski na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Taekwondo. Marta startowała w układach mistrzowskich IV-VI Dan, gdzie zdobyła brązowy medal. Następnie wystartowała w konkurencji walk seniorek -68 kg, gdzie wszystkie swoje walki wygrywała zdecydowaną przewagą. W finale uległa jedynie swojej koleżance z kadry. Na koniec Marta dorzuciła brązowy krążek w technikach specjalnych. Podium w każdej z konkurencji do doskonała podstawa do wniosków, że zawodniczka reprezentuje bardzo wysoki poziom wszechstronnych umiejętności, zwłaszcza że rywalizacja w kategorii seniora była bardzo zacięta i na wysokim poziomie. Podczas ogólnopolskich zmagań wstępnie wybierano najlepszych, którzy będą reprezentować nasz kraj na zbliżających się Mistrzostwa Europy. Na końcowe decyzje Trenerów Reprezentacji należy czekać do Grand Prix Polski, które już za trzy tygodnie. Liczymy, że nasza koleżanka rozszerzy swoje starty indywidualne o konkurencję walk.

(KWP w Łodzi / kp)