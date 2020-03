Przewoził ponad 400 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 02.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczeniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 48-letniego obywatela Ukrainy przewożącego ponad 400 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Czwartkowa realizacja funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to wyniki monitorowania i rozpracowania nielegalnego rynku przemytu oraz handlu m.in. wyrobami tytoniowymi. Pracujący nad sprawą policjanci wpadli na trop 48-letniego obywatela Ukrainy. Z zebranych informacji wynikało, że mężczyzna 27 lutego br. może pojawić się na terenie Krakowa. Około godziny 14:00 w okolicach Modlnicy funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą zauważyli podejrzanego busa, którym mógł poruszać się typowany mężczyzna. Pojazd został zatrzymany do kontroli, podczas której okazało się, ze w samochodzie przewożone są papierosy bez polskich znaków akcyzy. Tytoń został zabezpieczony — jego wartość rynkowa to blisko pół miliona złotych. 48-letni kierowca został zatrzymany. Usłyszał zarzuty z art.65 kks (nabywanie, przechowywanie, przewożenie lub przesyłanie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego), za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)