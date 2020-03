Zatrzymania i zarzuty za wielomilionowe oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych Data publikacji 02.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali kolejne 3 osoby podejrzane o wyłudzenie nienależnych prowizji z tytułu sprzedaży fikcyjnych polis ubezpieczeniowych. Podejrzani wchodzili w skład grupy przestępczej, która działając w latach 2014-2015 na szkodę trzech towarzystw ubezpieczeniowych, wyłudziła ponad 10 milionów złotych. Dotychczas zarzuty usłyszało 28 osób, a na poczet przyszłych kar zajęto m.in. nieruchomości. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na szkodę trzech towarzystw ubezpieczeniowych. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem nienależnych prowizji z tytułu sprzedaży fikcyjnych polis ubezpieczeniowych.

Część podejrzanych zajmowała się pozyskiwaniem nowych klientów dla towarzystw ubezpieczeniowych i podawała się potencjalnym klientom za przedstawicieli tych towarzystw. Inne osoby współpracowały z agencją ubezpieczeniową, która pośredniczyła w zawieraniu umów ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Podejrzani wprowadzali w błąd towarzystwa ubezpieczeniowe co do rzetelności zawieranych umów ubezpieczenia m.in. poprzez podanie fałszywych informacji o wysokości zarobków wnioskodawców - nowych klientów, oraz co do zamiaru wywiązania się klientów z warunków podpisanych umów. Następnie, po zawarcia umowy na drogie ubezpieczenia na życie, w początkowym okresie umowy ubezpieczeniowej w zastępstwie wnioskodawców uiszczali składki na poczet zawieranych umów. Miało to na celu uzyskania prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych. Po otrzymaniu prowizji umowy ulegały rozwiązaniu.

Przestępczy proceder prowadzony był w latach 2014-2015. Członkowie grupy przestępczej wyłudzili od towarzystw ubezpieczeniowych ponad 10 milionów złotych tytułem nienależnych prowizji. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. Podczas ostatniej realizacji w sprawie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 3 osoby. Podejrzani to 2 kobiety w wieku 49 i 33 lat oraz 51-letni mężczyzna. Wszyscy są mieszkańcami woj. mazowieckiego. Wobec wszystkich osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju i dozoru policyjnego, a dodatkowo wobec 51-letniego mężczyzny i 49-letniej kobiety poręczenia majątkowe w kwocie 20 tys. złotych.

Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszało 28 osób – mieszkańców Śląska oraz innych województw. Zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, za co grozi 10 lat więzienia. Wobec 8 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 15 osób poręczenie majątkowe. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również mienie podejrzanych – m.in. nieruchomości oraz udziały w spółkach. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.