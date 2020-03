Policjanci zatrzymali oszustkę działającą metodą „na policjanta” Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego wałbrzyskiej komendy zatrzymali 22-letnią mieszkankę Wrocławia, która uczestniczyła w oszustwie metodą „na policjanta”. Na skutek m.in. jej nieuczciwych działań pokrzywdzona kobieta straciła 60 tys. zł.

Do mieszkanki Szczawna-Zdroju na numer stacjonarny zadzwonił oszust i podając się za osobę najbliższą, przedstawił nieprawdziwe informacje o rzekomym wypadku drogowym, w którym miał być sprawcą. Następnie osoba przedstawiająca się jako policjant, poinformowała pokrzywdzoną o tym, że musi wpłacić kaucje za członka rodziny, ponieważ inaczej trafi on do więzienia. Niestety rozmówca był na tyle przekonujący, że kobieta uwierzyła w jego opowieść. Chwilę po zakończonej rozmowie pod drzwiami pokrzywdzonej zjawiła się kobieta podająca się za adwokata, której mieszkanka Szczawna-Zdroju przekazała swoje oszczędności. Po kilku godzinach i rozmowach z rodziną kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

Sprawą natychmiast zajęli się wałbrzyscy kryminalni, którzy dzięki intensywnym działaniom operacyjnym zatrzymali 22-letnią mieszkankę Wrocławia. W przestępczym procederze odgrywała ona rolę adwokata, odbierając od pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 60 tys. zł. Oszustka została zatrzymana na terenie Wrocławia. Funkcjonariusze w miejscu jej zamieszkania zabezpieczyli ponad 5 tys. zł. W wyniku dalszych czynności wykazano związek zatrzymanej z dwiema innymi próbami oszustw na terenie miasta Wałbrzycha.

22-latka przyznała się do dokonania oszustwa. Sąd zastosował wobec zatrzymanej tymczasowy areszt. Kobiecie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszustwa metodami „na wnuczka”, „na wypadek”, „na policjanta” czy „na funkcjonariusza CBŚP” wciąż się pojawiają. Dlatego apelujemy o czujność i rozsądek podczas rozmów telefonicznych z obcymi osobami. Przypominamy, że w przypadku odebrania telefonu z prośbą o udzielenie pożyczki należy zawsze:

potwierdzić informację u innych członków rodziny, a najlepiej poprosić o osobisty kontakt osoby podającej się za naszego krewnego;

nie działać w pośpiechu i odłożyć termin udzielenia pożyczki, nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel;

nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom obcym;

o każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować Policję, dzwoniąc na nr alarmowy 112.

(KWP we Wrocławiu / mg)