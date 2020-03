St. post. Łukasz Kęsik z brązową odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi Data publikacji 03.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komisariatu Policji w Kurowie, st. post. Łukasz Kęsik otrzymał od Polskiego Czerwonego Krzyża brązową odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia. Policjant oddał już, łącznie ponad 9 litrów krwi.

Informacja o przyznaniu brązowej odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia była dla st. post. Łukasza Kęsika kompletnym zaskoczeniem. Nasz kolega, jak sam przyznaje, oddaje krew bezinteresownie, z potrzeby serca. Robi to, ponieważ chce dzielić się tym, co najcenniejsze i w ten sposób, ratować zdrowie i życie ludzkie. Policjant z Komisariatu Policji w Kurowie, na co dzień pełniący służbę w prewencji, łącznie oddał już ponad 9 litrów krwi. Jednocześnie, aktywnie propaguje wśród kolegów i koleżanek ideę honorowego krwiodawstwa, zachęcając inne osoby, by również włączały się w akcje oddawania krwi.

Funkcjonariusz z Kurowa nie jest jedyną osobą, odznaczoną za honorowe krwiodawstwo. W 2018 roku odznakę ministra zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymał sierż. szt. Cezary Szymanek z kazimierskiego posterunku. Wtedy też, policjanci z puławskiej jednostki, oddający honorowo krew, połączyli swe siły i założyli Koło Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, żeby móc jeszcze sprawniej pomagać innym i uczestniczyć, nie tylko w lokalnych akcjach krwiodawstwa.

(KWP w Lublinie / kp)