Policjanci z Mikołowa zabezpieczyli nielegalne automaty do gier Data publikacji 03.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie weszli do dwóch lokali w centrum miasta i zabezpieczyli łącznie 8 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Następnie sprawę przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Katowic. Właścicielom zabezpieczonych automatów może grozić kara do 3 lat więzienia.

Policjanci już od dłuższego czasu mieli podejrzenia, że w Mikołowie na ulicy Pszczyńskiej działają lokale, w których bez wymaganej koncesji, udostępniane są automaty do gier hazardowych. Przypuszczenia potwierdziły się. W piątek 28 lutego rano stróże prawa z mikołowskiej komendy weszli do lokali i zabezpieczyli łącznie 8 maszyn. Wraz z gotówką urządzenia zostały przekazane funkcjonariuszom KAS do dalszego postępowania.

Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary. Konsekwencje może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych maszyn, ale również osoba, która wynajmuje lub wydzierżawia lokal, w którym są one umieszczone.

Za organizowanie gier hazardowych, poza grzywną, grozi także kara do 3 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)