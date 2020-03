Policyjny pościg za piratem drogowym z 6 pasażerami w osobówce Data publikacji 03.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkanaście minut trwał policyjny pościg za 22-letnim kierowcom opla. Mężczyzna zlekceważył sygnały do zatrzymania się, a uciekając ulicami miasta łamał niemal wszystkie możliwe przepisy. Po zatrzymaniu okazało się, że jest nietrzeźwy, ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i dodatkowo przewozi jeszcze 6 pasażerów.

Do tego zdarzenia doszło w miniony piątek (28.02.2020). Wówczas, o godzinie 3:00 w nocy, policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego w centrum miasta zauważyli pojazd, którego kierowca wjechał pod zakaz ruchu. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania go do kontroli. Mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca zignorował polecenie i zaczął uciekać.

Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg. Cały czas też dawali mu sygnały do zatrzymania się. Siedzący za kierownicą opla mężczyzna nadal lekceważył polecenie i uciekał ulicami miasta. Po drodze łamał niemal wszystkie przepisy drogowe. Zignorował znak stop, wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej, a sposób jego jazdy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Pościg trwał kilkanaście minut i zakończył się zatrzymanie mężczyzny kilkanaście kilometrów za miastem.

Jak się okazało, 22-latek nie tylko zlekceważył znaki drogowe. Miał na koncie kilka innych przewinień. Za kierownicę wsiadł nietrzeźwy, w organizmie miał promil alkoholu i złamał czteroletni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Okazało się też, że pojazdem podróżowało łącznie 7 osób.

Teraz za szereg popełnionych wykroczeń drogowych, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, złamanie sądowego zakazu i niezatrzymanie do kontroli odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

(KWP w Opolu/js)