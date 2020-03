Policjanci z grupy Speed zatrzymali w tym samym czasie prawo jazdy dwóm kierowcom Data publikacji 03.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali w tym samym czasie pojazdy, których kierowcy znacznie przekroczyli prędkość w centrum Białegostoku. Najpierw kierowca hondy przekroczył prędkość o 73 km/h, a chwilę później kierowca mercedesa o 76 km/h. Obaj mężczyźni natychmiast stracili prawo jazdy i otrzymali mandaty karne.

Funkcjonariusze podlaskiej drogówki, wchodzący w skład grupy Speed, tym razem zatrzymali jednocześnie prawo jazdy dwóm kierowcom. Do przekroczeń prędkości doszło w niedzielę wieczorem (01.03.2020 r.) na ulicy Czesława Miłosza i św. Ojca Pio w Białymstoku. Policjanci pełniąc służbę nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator najpierw nagrali hondę, którą kierował białostoczanin. Mężczyzna jechał pojazdem 123 km/h, na odcinku gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zaledwie kilka sekund później, kierowca mercedesa jadący w tym samym kierunku rozwinął prędkość do 146 km/h na odcinku drogi, na którym można jeździć maksymalnie 70 km/h.

Policjanci natychmiast zatrzymali pojazdy do kontroli. Obaj kierowcy za swoje nieodpowiedzialne zachowanie stracili prawo jazdy, a także otrzymali mandaty w wysokości 400 zł. Dodatkowo konto mężczyzn zasiliło 10 punktów karnych.

Funkcjonariusze przypominają, że podczas jazdy odpowiadamy nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale również osób z nami podróżujących. Mundurowi apelują do wszystkich kierowców o szczególną uwagę, zachowanie rozsądku, a przede wszystkim o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym ograniczeń prędkości.

(KWP w Białymstoku/js)