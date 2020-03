Sprawca potrącenia pieszej w Białym Dunajcu tymczasowo aresztowany Data publikacji 03.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 32-letni mężczyzna, który potrącił pieszą w miejscowości Biały Dunajec został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za jazdę po alkoholu, spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy poszkodowanej grozi mu nawet do 12 lat w więzieniu.

29 lutego br. tuż po godz.13.00 w Białym Dunajcu doszło do potrącenia pieszej, 64-letniej mieszkanki tej miejscowości. Sprawca wypadku, kierujący bmw nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy poszkodowanej, odjeżdżając dalej w kierunku Nowego Targu. Za uciekającym pojazdem ruszyli świadkowie zdarzenia. Na wysokości stacji kolejowej w Białym Dunajcu kierowca zjechał na pobocze i tam został ujęty. Chwilę później został on oddany w ręce policjantów wracających po służbie do domu.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca prowadził samochód mając 1,8 promila alkoholu w organizmie. Kobieta poszkodowana w wypadku z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do zakopiańskiego szpitala.

Policjanci i prokuratorzy niezwłocznie podjęli ustalenia, aby wyjaśnić okoliczności i przebieg zdarzenia drogowego. W policyjnych oględzinach uczestniczył również biegły z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego. Pojazd zabezpieczono do dalszych szczegółowych oględzin.



32-letni mieszkaniec Warszawy przyznał się, że to on prowadził swój samochód marki BMW, jednak nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Mężczyzna usłyszał już zarzuty spowodowania wypadku, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz jazdy po alkoholu. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. 32-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / mg)