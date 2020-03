Pomagał przerażonej kobiecie gasić jej płonący samochód Data publikacji 06.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze policji pomagają nie tylko na służbie. Często zdarza się, że proszeni są o pomoc nawet w czasie wolnym. Tak tez było 11 lutego 2020 roku koło godziny 22.00, gdy do drzwi policjanta z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zapukała przerażona kobieta.

Poinformowała, że przed blokiem pali się jej samochód i bardzo prosi o pomoc. Funkcjonariusz zachował zimną krew. Nakazał kobiecie, by wezwała straż pożarną, a sam ruszył do gaszenia pojazdu. Poinformował też właścicieli aut sąsiadujących z płonącym pojazdem, by jak najszybciej je przeparkowali. Dzięki jego szybkiej i zdecydowanej reakcji nikt w pożarze nie ucierpiał, a i inne samochody nie zajęły się ogniem. Jego wysiłek został doceniony przez jedną z właścicielek zaparkowanego nieopodal pojazdu, która przesłała podziękowanie za pomoc do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.



(KWP w Łodzi)