Oddali blisko 10 litrów krwi dla osób potrzebujących

Honorowi dawcy z klubu przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oddali krew dla osób potrzebujących. Zgłosiło się ponad 20 osób, które oddały łącznie blisko 10 litrów tego cennego leku. Akcja została przeprowadzona w pomieszczeniach klubu przy pl. Muzealnym 16 w godz. od 8.30 do 12.30. Obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu z ulicy Czerwonego Krzyża.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oddają krew nie tylko podczas akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu, ale również podczas innych akcji, w tym również na hasło „Ratunek”.

Dawcy, którzy oddali krew i spełnili wymogi regulaminowe mieli możliwość otrzymania IDENTYFIKACYJNEJ KARTY GRUPY KRWI – jedynego wiarygodnego dokumentu /oprócz legitymacji HDK/ potwierdzającego grupę krwi jej właściciela.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

(KWP we Wrocławiu / kp)