Areszt za napad na plebanię Data publikacji 06.03.2020 Zaledwie godzina wystarczyła policjantom z Chełmna, by wytypować i zatrzymać sprawców rozboju, do którego doszło na jednej z plebanii w powiecie chełmińskim. Napastnikami okazali się dwaj bracia, doskonale znani funkcjonariuszom. Obaj, decyzją sądu, najbliższe 3 miesiące spędzą tymczasowo za kratami.

We wtorek (3.03.20) około 22.00 chełmińscy policjanci zostali zaalarmowani o napadzie, do którego doszło na jednej z plebanii w powiecie chełmińskim. Z relacji poszkodowanego duchownego wynikało, że dwie godziny wcześniej dwaj zamaskowani mężczyźni wtargnęli do jego domu, pobili go i zabrali m.in. pieniądze, laptopa i telefon komórkowy, po czym uciekli.

Kryminalni, którzy zajęli się sprawą, na podstawie uzyskanych informacji i zabezpieczonego materiału dowodowego, bardzo szybko wytypowali podejrzewanych o rozbój trzech braci. Wszyscy, niemal godzinę później, zostali zatrzymani w miejscu zamieszkania.

W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że napadu dokonali dwaj z nich (31 i 21l.) Trzeci po przesłuchaniu został zwolniony.

Wczoraj (5.03.20) zatrzymani bracia zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Obaj są podejrzani o rozbój, za co grozi im do 12 lat więzienia.Jeszcze tego samego dnia w sądzie zapadła decyzja, że na najbliższe 3 miesiące trafią tymczasowo za kraty.

Policjanci odzyskali też niemal wszystkie cenniejsze łupy, które wkrótce zostaną zwrócone właścicielowi.