Pamiętamy Data publikacji 07.03.2020 Nasz kolega starszy sierżant Jacek Engel zginął na służbie 27 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

STARSZY SIERŻANT ENGEL JACEK

ur. 1966 r. - zm. 1993 r.

Starszy Policjant Komisariatu Policji Jelcz-Laskowice woj. wrocławskie

Służbę w Policji rozpoczął 1 września 1991 r. na stanowisku policjanta. W 1993 r. został mianowany starszym policjantem Komisariatu w Jelczu-Laskowicach

Należał do funkcjonariuszy najbardziej zdyscyplinowanych, pracowitych, odważnych. W służbie osiągał dobre wyniki w swoim postępowaniu był stanowczy, konsekwentny i obiektywny.

W dniu 7 marca 1993 r. w Miłocicach dużych trzyosobowy patrol zmotoryzowany, w składzie którego znajdował się sierż. Jacek Engel, zatrzymał do kontroli samochód osobowy z dwoma mężczyznami w trakcie przeprowadzania kontroli ujawniono na tylnym siedzeniu pokrowce i torby, w których znajdowały się nożyce do cięcia prętów metalowych, mogące służyć do dokonywania włamań. U jednego z mężczyzn ujawniono radiostację. Podczas jego przeszukania drugi z mężczyzn oddał strzały, które ugodziły sierż. Jacka Engela raniąc go śmiertelnie. Sprawca ranił również trzykrotnie drugiego policjanta. Obaj mężczyźni zbiegli z miejsca zdarzenia. Ujęto ich po kilkugodzinnym pościgu.

Sierż. Jacek Engel pozostawił żonę i osierocił dwoje dzieci.

Pośmiertnie został awansowany na stopień starszego sierżanta oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(KGP/js)