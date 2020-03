Uczniowie i studenci Opolszczyzny zmagali się w policyjnych turniejach Data publikacji 06.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończył się kolejny już Turniej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu "Sprawdź się jako kandydat do służby w Policji". Nadinsp. Jarosław Kaleta pogratulował zwycięskiej drużynie z Zespołu Szkół w Prószkowie - wiedzy, umiejętności i sprawności w działaniu. W zawodach uczestniczyło 14 reprezentacji czteroosobowych z 9 szkół ponadpodstawowych z Opolszczyzny. Tu nie było przegranych - każdy z zawodników wyniósł coś cennego.

Przypomnijmy, to już trzecia odsłona konkursu skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych naszego województwa. Wszytkie przedsięwzięcia były objęte patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Jarosława Kalety. Natomiast Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek objął swoim patronatem wydarzenia, w których uczestniczyły szkoły ponadpodstawowe.

Pierwszy był „Konkurs wiedzy o Policji dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego”. Wydarzenie to zostało zorganizowane z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, a uczestniczyło w nim 88 reprezentantów z 44 szkół naszego regionu. Kolejny pn. "Sprawdź się jako kandydat do służby" adresowany był do młodzieży akademickiej. W jego trakcie studenci zapoznali się z wyposażeniem, które wykorzystują funkcjonariusze w codziennej służbie oraz rozmawiali z nimi o ich pracy. Takie rozmowy często są pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji, co do przyszłej służby.

5 marca, odbyła się ostatnia odsłona turnieju, który skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu mundurowym. Na początku, wszystkich zgromadzonych gości i uczestników zawodów, przywitał Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu mł. insp. Sylwia Majewska - Mazepa.

Konkurs rozpoczął się kilka minut po godz. 9:00. Najpierw zawodnicy musieli pokonać specjalnie przygotowany tor przeszkód. Był to identyczny egzamin sprawności fizycznej, jaki muszą przejść kandydaci do służby w Policji. Stanowi on jeden z etapów rekrutacji. Później były praktyczne zawody z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dwóch wybranych z dryżyny uczestników musiało odpowiednio zareagować - w zaaranżowanej scence - na obrażenia osoby poszkodowanej. Tutaj zawodnicy rywalizowali pod okiem policyjnych ratowników medycznych. Na koniec czekał sprawdzian wiedzy, czyli 40 pytań testowych. Dotyczyły one w głównej mierze wiedzy o społeczeństwie, w tym roli i zakresu działań Policji. Uczestnicy mieli 40 minut na udzielenie poprawnych odpowiedzi.

Celem konkursu była promocja opolskiej Policji - przybliżenie i zapoznanie ze specyfiką służby oraz zadaniami i obowiązkami, jakie na policjantach spoczywają. Na miejscu obecni byli funkcjonariusze różnych pionów, w tym kontrterroryści, policjanci prewencji oraz laboratorium kryminalistycznego.

Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem, które wykorzystują funkcjonariusze w codziennej służbie oraz rozmawiali z policjantami o ich pracy. Takie rozmowy często są pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji, co do przyszłej służby. Była to także możliwość zapoznania się z informacjami na temat procedury rekrutacyjnej oraz oczekiwań wobec kandydatów do Policji.

Na zakończenie, medale i nagrody laureatom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, Rektor Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin Lorenc oraz starszy wizytator Pani Beata Śmietanka reprezentująca Opolskiego Kuratora Oświaty:

I miejsce - Zespół Szkół w Prószkowie



II miejsce – Zespół Szkół Licealno-Teczhnicznych w Kluczborku



III miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie



Nagrody w konkursie ufundował Niezależny Samorządnych Związek Zawodowy Policjantów oraz Nadleśnictwo Tułowice. Natomiast TVP3 Opole, Radio Opole i Radio Doxa objęły całe przedsięwzięcie patronatem medialnym.